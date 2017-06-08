Интернет-омбудсмен заявил о «святом праве» россиян на обход блокировок сайтов

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Москва, 8 июня. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев подверг критике законопроект, запрещающий российским пользователям сети Интернет использовать законные технологии для обхода запретов на сайты.

Мариничев назвал соответствующий проект закона «фактическим притеснением и преследованием» граждан России. По его словам, поданный на рассмотрение Госдумы законопроект является бесполезным регуляторным актом.

Мариничев сравнил ограничение пользоваться VPN с запретом ругаться матом в собственной квартире.

Использование VPN — святое право россиян, — резюмировал омбудсман, выступая в эфире «Коммерсантъ FM».

Ранее сообщалось о возможном запрете технологий обхода блокировок запрещенных сайтов на законодательном уровне в России.