Коноплянка продолжит карьеру в «Славии»

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Москва, 8 июня. Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в «Славии», сообщил председатель правления пражан Ярослав Тврдик.

Как сообщают спортивные СМИ, Тврдик написал в своем закрытом микроблоге в Twitter, что руководство команды высоко ценит тот факт, «что игрок такого уровня, как Евгений Коноплянка, согласился играть за наш клуб».

Немецкий клуб решил выставить футболиста на трансфер из-за публичной критики главного тренера Маркуса Вайнцирля. 4 июня Коноплянка назвал Вайнцирля трусом за то, что руководство «Шальке» приняло решение оштрафовать украинца.