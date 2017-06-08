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Спорт
Коноплянка продолжит карьеру в «Славии»

Коноплянка продолжит карьеру в «Славии»

22:56  8 Июня 2017
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Коноплянка продолжит карьеру в «Славии»

Москва, 8 июня. Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в «Славии», сообщил председатель правления пражан Ярослав Тврдик. 

Как сообщают спортивные СМИ, Тврдик написал в своем закрытом микроблоге в Twitter, что руководство команды высоко ценит тот факт, «что игрок такого уровня, как Евгений Коноплянка, согласился играть за наш клуб».

Немецкий клуб решил выставить футболиста на трансфер из-за публичной критики главного тренера Маркуса Вайнцирля. 4 июня Коноплянка назвал Вайнцирля трусом за то, что руководство «Шальке» приняло решение оштрафовать украинца.

Коноплянка продолжит карьеру в «Славии»

#шальке #копоплянка #славия
Олеся Волкова
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