Сирия: боевики «Нусры» застрелили шефа полиции в Мараат ан-Нуман

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Дамаск, 8 июня. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (Фронт ан-Нусра) застрелили начальника полиции сирийского населенного пункта Мараат аль-Нуман. Об этом сообщается в Facebook.

Ранее сообщалось, что «Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): захватила ряд командных пунктов группировки «Файлак аш-Шам» к северо-востоку от Хамы.

Также неизвестные боевики открыли огонь во время похорон военнослужащего Сирийской арабской армии (САА) в Дамаске.