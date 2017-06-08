Власти Москвы дали старт научной реставрации объектов ВДНХ

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Москва, 8 июня. Власти Москвы начали научную реставрацию объектов ВДНХ и капитальный ремонт инженерных коммуникаций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в рамках реставрации будет построено несколько новых объектов, включая парк аттракционов, благодаря чему ВДНХ станет главным парком и основным туристическим объектом России.

«Какие-то объекты закончат строить в этом году, какие-то в следующем, закончим к 2020 году. Я думаю, ВДНХ будет ключевым объектом туризма и, по сути, главным парком страны», — отметил Собянин.

Он также добавил, что работы предусматривают благоустройство прудов, строительство новых музеев, а также реставрацию павильонов бывших республик СНГ.