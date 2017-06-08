Футболист сборной Чили Роко отметил контратаки сборной России

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Москва, 8 июня. Футболист сборной Чили по футболу Энцо Роко поделился впечатлениями об игре российских соперников.

В преддверии контрольной игры российской национальной команды, которая пройдет 9 июня в Москве на стадионе ЦСКА, он рассказал журналистам, что футболисты РФ сильны командными взаимодействиями и неплохо используют возможность контратакующих действий.

Роко отметил, что чилийская сборная ждет от россиян игры на высоком уровне и встреча со сборной РФ будет очень полезной.

Ранее тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци назвал сборную России динамичной и физически сильной.