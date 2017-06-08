Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Футболист сборной Чили Роко отметил контратаки сборной России

Футболист сборной Чили Роко отметил контратаки сборной России

22:38  8 Июня 2017
38

Футболист сборной Чили Роко отметил контратаки сборной России

Москва, 8 июня. Футболист сборной Чили по футболу Энцо Роко поделился впечатлениями об игре российских соперников.

В преддверии контрольной игры российской национальной команды, которая пройдет 9 июня в Москве на стадионе ЦСКА, он рассказал журналистам, что футболисты РФ сильны командными взаимодействиями и неплохо используют возможность контратакующих действий.

Роко отметил, что чилийская сборная ждет от россиян игры на высоком уровне и встреча со сборной РФ будет очень полезной.

Ранее тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци назвал сборную России динамичной и физически сильной. 

#сборная россии #энцо роко
Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть