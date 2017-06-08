Фильм о Путине режиссера Стоуна покажет французский телеканал

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Париж, 8 июня. Французский телеканал France 3 планирует показать документальный фильм о президенте России Владимире Путине в конце июня.

Об этом рассказал директор подразделения документального кино телеканала Эммануэль Мижо.

Он отметил, что снятый американским режиссером Оливером Стоуном фильм является исключительным материалом. Мижо добавил, что две части картины будут показаны 26 июня. Третья и четвертая запланированы в эфир на 28 и 29 июня

Напомним, 12-15 июня кабельный телеканал Showtime покажет фильм «Интервью Путина». Ранее Стоун рассказал о главной цели фильма «Интервью с Путиным».