Патриарх Кирилл считает, что москвичам не хватит 200 храмов

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Москва, 8 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что программа по строительству двухсот новых храмов не сможет удовлетворить потребности всех верующих столицы.

«Только сейчас мы начинаем понимать, что 200 храмов будет недостаточно. Мы только открываем храм, а там уже места нет», — пояснил патриарх.

Он также отметил, что в рамках программы строительства 200 православных храмов в Москве уже построено 40 храмов.

Программа строительства 200 православных храмов в Москве была запущена в 2010 году. Поводом для строительства храмов в российской столице стало то, что в Москве было наименьшее среди других регионов России количество храмов в пересчете на плотность православного населения.