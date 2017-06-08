Луческу может остаться в «Зените»

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Санкт-Петербург, 8 июня. Румынский специалист Мирча Луческу, в конце мая отправленный в отставку с поста главного тренера петербургского «Зенита», может продолжить работу в футбольном клубе в ином качестве, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника издания «Р-Спорт», в настоящее время вариант, при котором Луческу продолжит сотрудничество с сине-бело-голубыми, «обсуждается и является приоритетным для специалиста».

Мирча Луческу возглавил клуб с берегов Невы летом 2016 года. Под его руководством «Зенит» завоевал Суперкубок России. В чемпионате команда заняла третье место, в кубке России клуб выбыл из соревнования на стадии 1/8 финала, уступив «Анжи». В Лиге Европы «Зенит» завершил выступление в 1/16 финала, проиграв бельгийскому «Андерлехту».

1 июня стало известно, что новым главным тренером сине-бело-голубых назначен итальянец Роберто Манчини.