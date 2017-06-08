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Политика
Трамп поручил Тиллерсону стать посредником в ситуации с Катаром

Трамп поручил Тиллерсону стать посредником в ситуации с Катаром

22:44  8 Июня 2017
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Трамп поручил Тиллерсону стать посредником в ситуации с Катаром

Вашингтон, 8 июня. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону выступить в качестве посредника в связи с ситуацией, которая возникла вокруг Катара. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, хозяин Белого дома предложил Тиллерсону стать посредником в урегулировании конфликта, возникшего между государствами Персидского залива. Ряд из них заявили о расторжении дипломатических отношений с Катаром.

Ранее сообщалось, что на 23 июня запланирован визит Тиллерсона в Москву.

#дональдтрамп #рекстиллерсон
Сергей Свазовский
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