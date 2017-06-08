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Политика
Удар США по САА перечеркнул возможность совместной борьбы РФ и США с терроризмом — Клинцевич

Удар США по САА перечеркнул возможность совместной борьбы РФ и США с терроризмом — Клинцевич

22:25  8 Июня 2017
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Удар США по САА перечеркнул возможность совместной борьбы РФ и США с терроризмом — Клинцевич

Москва, 8 июня. Удар сил международной коалиции во главе с США по сирийским правительственным войскам перечеркнул последнюю возможность сотрудничества Российской Федерации и США в борьбе с международным терроризмом. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что это уже второй удар коалиции по САА на протяжении последних дней. Подобные действия США исключают возможность взаимодействия РФ и США в борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство»*,  — сказал Клинцевич.

Он добавил, что удар коалиции по армии САР усугубляется обострением взаимоотношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Ранее сообщалось о намерении коалиции США и ее союзников остаться в Ат-Танфе до полной победы над запрещенным в РФ террористическим формированием «Исламское государство».

* Организация запрещена на территории РФ.

#францклинцевич
Сергей Свазовский
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