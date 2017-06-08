Тренер сборной Чили назвал сборную России динамичной и физически сильной

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Москва, 8 июня. Сборная России по футболу является динамичной и физически сильной командой, а предстоящую встречу нельзя рассматривать исключительно как товарищескую. Такое мнение журналистам высказал главный тренер чилийской сборной Хуан Антонио Пицци.

На предматчевой пресс-конференции Пицци сообщил, что у команды есть информация об уровне каждого игрока российской сборной.

«У России очень серьезная команда, динамичная, обладающая хорошей физической подготовкой», — заявил он, отметив, что в команде знают, кому из соперников уделять больше внимания.

При этом Пицци подчеркнул, что, несмотря на то, что предстоящий матч будет товарищеским, его результат крайне важен, поскольку это подготовка к Кубку конфедераций, участником которого Россия также является.

Сборные России и Чили сразятся 9 июня в Москве в рамках подготовки к Кубку конфедераций на «Арене ЦСКА». Игра начнется в 19.00 мск.