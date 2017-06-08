«Яндекс» раскритиковал закон о запрете VPN-сервисов и Tor

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Москва, 8 июня. «Яндекс» считает требования, которые содержатся в законопроекте о запрете анонимайзеров в России, избыточными. Об этом заявили официальные представители российской транснациональной компании.

«Ограничение доступа к ресурсам должно осуществляться не на уровне поисковых систем, так как поисковые системы не предоставляют доступа к каким-либо ресурсам», — отметили в «Яндексе».

Напомним, ранее советник главы государства Герман Клименко раскритиковал законопроект о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров.