ЦСКА разгромил «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ

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Москва, 8 июня. Московский баскетбольный клуб ЦСКА вырвал победу у «Химков» в матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча проходила на родном паркете ЦСКА и завершилась со счетом 94:88. Лучший результат за игру показал Нандо де Коло из ЦСКА. Он набрал 21 очко.

Ранее сообщалось, что боссы баскетбольного ЦСКА довольны тем, как проводит сезон нападающий Никита Курбанов, и решили продлить с ним соглашение. Армейцы воспользуются опцией в соглашении форварда и оставят его в своих рядах до конца 2018 года.