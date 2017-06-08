МИД Украины рассказал о подготовке встречи Порошенко и Макрона

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Киев, 8 июня. Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшее время встретиться с новым главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил журналистам в четверг украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

«Думаю, что в ближайшее время будет встреча Порошенко с Макроном», — подчеркнул политик.

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, в конце мая глава Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе диалога политики обсудили ряд актуальных вопросов.