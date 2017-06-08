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Происшествия
Суд оставил под арестом экс-главу Марий Эл Маркелова до сентября

Суд оставил под арестом экс-главу Марий Эл Маркелова до сентября

22:10  8 Июня 2017
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Суд оставил под арестом экс-главу Марий Эл Маркелова до сентября

Москва, 8 июня. Басманный суд Москвы продлил до сентября срок ареста экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову по обвинению в получении взятки в размере 235 миллионов рублей, передает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Маркелова и Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября», — огласила решение судья Елена Ленская.

Напомним, Леонида Маркелова обвиняют в получении взятки в размере 235 миллионов рублей от владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша за содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

#суд #взятка #маркелов
Алексей Громов
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