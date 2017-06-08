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Россия
Росавиация поручила чартерным авиакомпаниям устранить задержки рейсов

Росавиация поручила чартерным авиакомпаниям устранить задержки рейсов

22:09  8 Июня 2017
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Росавиация поручила чартерным авиакомпаниям устранить задержки рейсов

Москва, 8 июня. Росавиация обязала чартерные авиакомпании устранить задержки рейсов до 20 июня. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Отмечается, что при невыполнении этого условия, перевозчиков будут подвергать внеплановым проверкам и точечному ограничению чартерной программы.

Росавиация поручила чартерным авиакомпаниям устранить программу, чтобы не допускать задержек дольше двух часов. Также компании должны иметь в наличии резервные борты и заранее информировать пассажиров о возможных изменениях в рейсе.

Ранее сообщалось, что «ВИМ-Авиа» сокращает чартерную программу на летний период. 

#росавиация
Алия Садыкова
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