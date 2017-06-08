Мень назвал размер взноса в фонд долевого строительства на переходный период

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Москва, 8 июня. Размер взноса в фонд долевого строительства на переходный период составит 1,2% от цены, определенной договором долевого участия (ДДУ). Об этом заявил глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

По словам министра, на переходной период будет установлен единый тариф для застройщиков, которые привлекают средства населения. Он составит 1,2% от суммы, определенной в ДДУ.

Мень полагает, что эта величина сопоставима с действующим реальным тарифом страховых компаний, — цитирует Газета.ru.

Ранее Сергей Собянин заявил, что программа реновации в Москве не коснется 200 домов, предварительно включенных в списки. Еще 200 домов «находятся под вопросом». Вероятнее всего, реновация их тоже не коснется.