Демократы США не поддержат санкции против Ирана без давления на Россию

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Вашингтон, 8 июня. Высокопоставленные представители Демократической партии в сенате США готовы заблокировать принятие законопроекта о введении новых санкций против Ирана, если в него не будут включены меры против России.

Как сообщает The Hil, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что демократам «нужен жесткий, эффективный пакет санкций против России вкупе с санкциями в отношении Ирана». При этом он добавил, что сенат не получит поддержку Демократической партии, если «не будет договоренности по санкциям против России».

Сенатор Бен Кардин, представитель демократов в Комитете по международным отношениям, не дал свое согласие на продвижение законопроекта о санкциях против Ирана «пока не будет четкого и удовлетворительного пути продвижения санкций против России».

Демократы настаивают на включение в законопроект предложений о санкциях Кардина и сенатора Джона Маккейна. А также принятие отдельного законопроекта сенатора Линдси Грэхем, который осложнил бы президенту США Дональду Трампу возможность снятия санкций с России.



Законопроект Кардина-Маккейна предлагает введение финансовых санкций в отношении России за якобы вмешательство в выборы американского президента, а также из-за ситуации на Украине и Сирии.





По данным издания, большинство республиканцев отступили от поддержки введения новых санкций против России, поскольку они пытались дать администрации Трампа время для улучшения отношений США и России.



Напомним, 1 июня США ввели санкции против КНДР, под которые попали российский компании и гражданин РФ, который, по данным Минфина США, якобы «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation».