Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Демократы США не поддержат санкции против Ирана без давления на Россию

Демократы США не поддержат санкции против Ирана без давления на Россию

22:06  8 Июня 2017
207

Демократы США не поддержат санкции против Ирана без давления на Россию

Вашингтон, 8 июня. Высокопоставленные представители Демократической партии в сенате США готовы заблокировать принятие законопроекта о введении новых санкций против Ирана, если в него не будут включены меры против России. 

Как сообщает The Hil, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что демократам «нужен жесткий, эффективный пакет санкций против России вкупе с санкциями в отношении Ирана». При этом он добавил, что сенат не получит поддержку Демократической партии, если «не будет договоренности по санкциям против России».

Сенатор Бен Кардин, представитель демократов в Комитете по международным отношениям, не дал свое согласие на продвижение законопроекта о санкциях против Ирана «пока не будет четкого и удовлетворительного пути продвижения санкций против России».

Демократы настаивают на включение в законопроект предложений о санкциях Кардина и сенатора Джона Маккейна. А также принятие отдельного законопроекта сенатора Линдси Грэхем, который осложнил бы президенту США Дональду Трампу возможность снятия санкций с России.
  
Законопроект Кардина-Маккейна предлагает введение финансовых санкций в отношении России за якобы вмешательство в выборы американского президента, а также из-за ситуации на Украине и Сирии.

Демократы США не поддержат санкции против Ирана без давления на Россию
 
По данным издания, большинство республиканцев отступили от поддержки введения новых санкций против России, поскольку они пытались дать администрации Трампа время для улучшения отношений США и России.
 
Напомним, 1 июня США ввели санкции против КНДР, под которые попали российский компании и гражданин РФ, который, по данным Минфина США, якобы «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation».

#санкции #сша #трамп #иран
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть