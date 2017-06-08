Названы регионы России с самым большим числом мошенничеств с ОСАГО

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Москва, 8 июня. Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс назвал регионы, лидирующие по числу мошенничеств с ОСАГО.

«Согласно данным за I квартал 2017 года, три субъекта РФ возглавили рейтинг «токсичных» регионов по мошенничествам с ОСАГО. Первое место - Волгоградская область, второе и третье заняли Челябинская область и Ингушетия соответственно», — сказал он.

При этом наиболее «чистыми» регионами оказались Калининградская и Сахалинская области, а также Якутия. Юргенс также добавил, что основными видами мошенничества с ОСАГО остаются криминальные автоюристы, а также изготовление и распространение поддельных полисов.