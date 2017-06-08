Сбербанк готов обжаловать решение суда по сделке с «Транснефтью»
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Москва, 8 июня. Представители «Сбербанка России» намерены обжаловать решение Арбитражного суда города Москвы, который встал на сторону «Транснефти» в деле о покупке барьерных опционов.
Речь идет о соглашении, которое компании заключили в 2013 году. Колебания курса валют привели к тому, что «Транснефть» понесла убытки в размере 66,4 миллиарда рублей.
«Сбербанк» указал на то, что решение суда является «недостаточно обоснованным» и «несправедливым по отношению к добросовестным участникам рынка производных инструментов».
Ранее стало известно о том, что «Сбербанк России» заинтересован в создании виртуальной валюты.
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