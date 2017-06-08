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Сирия, 8 июня. Коалиция нанесла авиаудар по проправительственным отрядам вблизи блокпоста «Ат-Танф». САА отбила у террористов ИГ* район в долине Аль-Мадисис на востоке Алеппо. Погиб один из командиров 4-й дивизии в боях с радикалами под Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по укрепрайонам радикалов ИГ на окраине города Ас-Сухна на востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА): отбила у террористов ИГ район в долине Аль-Мадисис на востоке провинции Алеппо; нанесла более 25 ракетных ударов по позициям боевиков на окраинах города Даръа; провела бомбардировку опорных пунктов исламистов в районе дороги Ас-Садд в Даръа; потеряла одного из командиров 4-й дивизии в боях под Даръа.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с САА в районе населенного пункта Аль-Суккария недалеко от города Аль-Баб на севере Алеппо; открыла огонь по позициям армии САР и ее союзников недалеко от пограничного поста «Ат-Танф» на юго-востоке Хомса.

«Джейш Аль-Ислам»*****: провела обстрел района тепловой станции Тишрин Аль-Хурария в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: ведут бои с ССА в окрестностях города Тель-Рифаат в северной части Алеппо.

Международная коалиция: нанесла удар по проправительственным отрядам вблизи КПП «Ат-Танф» в юго-восточной части провинции Хомс; провела бомбардировку города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора; ударила по объектам террористов ИГ в Ираке.

Провинция Дамаск

Боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» в попытке сдержать наступление правительственных войск в Восточной Гуте Дамаска обстреляли район тепловой станции Тишрин Аль-Хурария из гранатометов. К счастью, в ходе обстрела никто не пострадал, сообщает информационный портал Damascus Now. Однако источники, подконтрольные «Джейш Аль-Ислам», утверждают, что радикалы уничтожили танк Т-72 и БМП-1 САА. Кроме того, «Армия ислама» заявляет, что 16 солдат сирийской армии были убиты. Тем не менее военный источник информагентства Al Masdar News сообщает, что военная техника САА получила лишь незначительные повреждения. Данные о гибели бойцов САА пока подтверждены не были. Между тем около десятка исламистов были уничтожены в битве.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) заняла стратегическую высоту Телль Даква и населенный пункт Арз Даква, в результате чего была открыта дорога на электростанцию Тишрин.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо возобновились столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и турецкими войсками с одной стороны и подразделениями правительственных войск с другой в районе населенного пункта Аль-Суккария недалеко от города Аль-Баб. Об этом сообщает местный информационный портал Aleppo 24. Данных о потерях сторон пока не поступало.

Тем временем на северо-западе региона разворачиваются бои между «свободной армией» и курдскими отрядами. ССА накануне объявила о крупномасштабном наступлении на укрепрайоны курдов в направлении города Тель-Рифаат, расположенного примерно в 40 километрах к северу от Алеппо, передает информационное агентство Al Masdar News. В ходе сражений было убито несколько боевиков с обеих сторон и уничтожен бронетранспортер «свободной армии».

На какое-то время в северной части Алеппо затихли военные действия, поскольку Турция официально объявила о завершении операции «Щит Евфрата» в марте прошлого года. Однако на данный момент столкновения происходят регулярно.

Провинция Хомс

Коалиционная авиация вновь нанесла удар по проправительственным отрядам вблизи пограничного перехода «Ат-Танф» в юго-восточной части провинции Хомс. Были ликвидированы артиллерийские установки и танк. Об этом заявила новостная сеть CNN со ссылкой на доклад командования международной коалиции. Проасадовские подразделения подверглись авиаатаке, после того как якобы проигнорировали предупреждения Вашингтона. Так, вблизи военных объектов коалиции был замечен и затем сбит БПЛА армии САР. Таким образом, это уже второй воздушный налет США и их союзников на этой неделе и третий за последние три недели.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) также провели обстрел позиции армии САР и ее союзников недалеко от блокпоста «Ат-Танф». Сведения о возможных потерях проправительственных войск пока уточняются.

Тем временем в восточной части региона армия Башара Асада продолжила развивать наступление на укрепленные пункты террористов «Исламского государства»*. Военнослужащие САА отбили у боевиков ИГ район в долине Аль-Мадисис к югу от холма Аль-Фарри, передает военный источник в соцсети Twitter (F_S_N_N). ВКС РФ между тем наносят удары по укрепрайонам радикалов ИГ на окраине города Ас-Сухна.

Провинция Дэйр эз-Зор

Коалиционная авиация вновь провела бомбардировку в провинции Дейр эз-Зор. В результате авиаатаки коалиции на город Аль-Маядин, расположенный к юго-востоку от административного центра региона, был убит один из высокопоставленных командиров «Исламского государства» Лавдрим Мухаксери, сообщает Twitter-канал (metesohtaoglu). Однако под авиаударами погибли также более 30 мирных граждан.

Напомним, ранее в ходе коалиционной бомбардировки также были убиты 14 местных жителей в окрестностях Ракки.

Провинция Даръа

Артиллерия сирийской армии нанесла более 25 ударов по позициям боевиков на окраинах города Даръа – в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад, передает военный источник в соцсети Twitter (YasserAlrahil).

Четыре вертолета ВВС Сирии провели бомбардировку опорных пунктов исламистов в районе дороги Ас-Садд и лагеря для беженцев в окрестностях Даръа.

Однако, как сообщает Twitter-канал (YasserAlrahil), в ходе противостояния был убит командир одной из бригад 4-й дивизии САА Фалах Аль-Джабури. Кроме того радикалы вооруженной оппозиции уничтожили один танк и две САУ «Гвоздика» правительственных войск в районе населенного пункта Ан-Нуайма.

Провинция Ракка

Более 20 тысяч беженцев направляются из Ракки в районы, подконтрольные Сирийской демократической армии**** (SDF), передает военный источник в Twitter (BashaierHurria).

Напомним, террористы «Исламского государства» не выпускали мирных жителей из оккупированных районов, используя их в качестве живого щита. С захватом территорий курдами часть местного населения может наконец покинуть районы города, в которых продолжаются ожесточенные боевые действия. Основные бои сейчас разворачиваются в восточных кварталах административного центра провинции.

Ирак

Произошел мощный взрыв в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, по автомобилю террористов «Исламского государства», движущемуся из провинции Дияла в Салах Ад-Дин. Сообщается, что коалиционная авиация провела бомбардировку, поскольку поступила информация, согласно которой, автомобиль радикалов ИГИЛ* был либо заминирован, либо перевозил большое количество боеприпасов. Об этом сообщает информационный портал Al Sumaria News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)