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Биржевой индекс Dow Jones обновил исторический максимум

Биржевой индекс Dow Jones обновил исторический максимум

21:49  8 Июня 2017
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Биржевой индекс Dow Jones обновил исторический максимум

Вашингтон, 8 июня. Американский промышленный индекс Dow Jones обновил исторический максимум , достигнув отметки 21 239,93 пункта по состоянию на 19.38 мск. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

Ранее сообщалось, что отечественные биржи могут начать торговлю криптовалютами. Одна из бирж уже разработала соответствующий проект.

В то же время, вопрос о том, может ли криптовалюта рассматриваться как товар, остается дискуссионным.

#dow jones
Сергей Свазовский
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