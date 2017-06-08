США готовы сотрудничать с РФ в области борьбы с терроризмом

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Вашингтон, 8 июня. Американская сторона готова сотрудничать с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Об этом журналистам заявил представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

«США открыты для работы с Россией по вопросам борьбы с терроризмом, в тех областях практического сотрудничества, которые принесут пользу американскому народу», — подчеркнул источник РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что Вашингтон и Москва должны вместе бороться с мировым терроризмом.