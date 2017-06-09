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Сирия, 9 июня. САА заняла территории в районе нефтяного поля Арак на востоке провинции Хомс. ИГ* потеряло стратегический КПП «Тель Сафук» в Ираке. Коалиция нанесла новый удар по союзникам САА в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по укрепленным пунктам и военным штабам ИГ на окраинах городов Укейрибат и Итрия в восточной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА): отбила у исламистов населенный пункт Хош Аль-Давахира, высоту Телль Даква и населенный пункт Арз Даква в Восточной Гуте Дамаска; нанесла удары по позициям радикалов ИГ на востоке Алеппо; заняла несколько ключевых вершин в районе нефтяного поля Арак на востоке провинции Хомс; провела бомбардировку укрепрайонов ИГ на окраинах кварталов Аль-Тайем и Фарда в Дейр эз-Зоре; нанесла удары по позициям исламистов в районах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия; провела артобстрел позиций боевиков близ населенного пункта Акраб к югу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): атаковало опорные пункты САА в районе холма Ум Аббуд в Дейр эз-Зоре; открыло огонь по населенному пункту Таль Джадид на востоке Хамы; потеряло КПП «Тель Сафук» на западе провинции Ниневия в Ираке; организовало теракт в Багдаде.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с курдами на окраине населенных пунктов Аль-Кредия и Кафр-Калбин на севере Алеппо; обстреляла опорные пункты САА в Даръа; открыла огонь по населенному пункту Талдра к западу от Саламии в Хаме.

Курды: потеряли троих бойцов в боях с ССА в районе города Аазаз на севере Алеппо; захватили район Аль-Машалаб, а также населенный пункт Харакла в Ракке; заняли деревню Абу-Аси к западу от города Ат-Табка в провинции Ракка; требуют у САА передать районы города Хасака под контроль SDF****.

Международная коалиция: нанесла серию авиаударов в городе Абу Кемаль в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор; провела бомбардировку в Ракке; атаковала проправительственные отряды близ «Ат-Танфа» на юго-востоке Хомса.

Провинция Дамаск

К северо-востоку от Дамаска в районе Восточной Гуты вновь отмечались столкновения между организацией «Джейш Аль-Ислам»***** и коалицией «Тахрир Аш-Шам» и ее союзниками. Как сообщал военный источник в социальной сети Twitter (najlaaalsadi), боевики коалиции арестовали одного из высокопоставленных командиров «Армии ислама» в районе города Ирбин.

Правительственным войскам наконец удалось отбить у исламистов населенный пункт Хош Аль-Давахира, сообщал Twitter-канал (watanisy). Во второй половине дня солдаты сирийской армии также заняли ключевую вершину Телль Даква и населенный пункт Арз Даква. Вновь была открыта дорога между Телль Даквой и Аль-Хурарией, передавал источник в Telegram (C_Military1).

Провинция Алеппо

В северной части провинции продолжились бои между Сирийской свободной армией (ССА) и подразделениями курдов в предместьях населенных пунктов Аль-Кредия и Кафр-Калбин. В ходе боев под городом Аазаз были убиты трое бойцов Сирийской демократической армии (SDF). Кроме того, боевики вооруженной оппозиции захватили курдское оружие и боеприпасы на окраине города Тель-Рифаат.

Сообщалось, что порядка 50 радикалов вооруженной оппозиции перешли на сторону Сирийской арабской армии (САА). Некоторые оппозиционные источники утверждали, что боевики присоединились к «Демократической армии» курдов. Об этом сообщало информационное агентство Al Masdar News. Точные сведения по данному вопросу еще уточняются.

На востоке Алеппо сирийская авиация провела бомбардировку укрепленных пунктов радикалов «Исламского государства»* к востоку от населенного пункта Вахиба, сообщал местный источник на Facebook (SyriaNews.A). Информации об итогах боевого вылета до сих пор не поступало.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) вместе с союзными отрядами проправительственных ополчений продолжила развивать наступление в восточной части провинции. Информагентство Al Masdar News сообщало, что правительственные войска отбили у радикалов «Исламского государства» несколько ключевых вершин в районе нефтяного поля Арак и планомерно продвигаются к Ас-Сухне. Согласно данным Twitter-канала (GenevaUpdates), разворачивались бои в районе населенного пункта Аль-Аббасия к югу от Пальмиры, а также к востоку от древнего города.

В течение дня саперы армии САР вели работы по разминированию освобожденных территорий. Военнослужащие были подготовлены военными инструкторами РФ.

Вновь фиксировались стычки между исламистами вооруженной оппозиции и сирийскими войсками к северу от административного центра провинции. Как передавал оппозиционный Twitter-канал (N_workMediaHoms), правительственные силы провели артобстрел укрепленных районов радикалов вблизи населенных пунктов Аль-Сатхият, Кафр Лаха, Аль-Хула Аль-Джамала и Брегет. Данные о нанесенном боевикам уроне не оглашались.

Ранее сообщалось, что военные самолеты коалиции снова нанесли удар по проасадовским отрядам в районе пограничного поста «Ат-Танф». Стало известно, что были уничтожены танк и артиллерийские установки САА. Вашингтон предупреждал, чтобы союзные САА подразделения оставались за пределами буферной зоны площадью в 55 километров, охватывающей пограничный район «Ат-Танф», где спецподразделения США создали военную базу. Тем не менее проамериканскими боевиками был сбит беспилотник сирийских войск, собиравшийся атаковать объекты альянса, в ответ на что западная коалиция и нанесла удар.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки вновь отмечались столкновения в кварталах Дейр эз-Зора. Боевики «Исламского государства» предприняли попытку атаки в районе холма Ум Аббуд. Нападение было отбито, кроме того, в ходе боев было ликвидировано и ранено несколько террористов ИГИЛ, сообщал местный источник в соцсети Twitter (alhadathtoday).

ВКС РФ проводили бомбардировку укрепленных пунктов боевиков ИГ на окраинах кварталов Аль-Тайем и Фарда, передавал Twitter-канал (NeilPHauer).

Коалиционная авиация нанесла серию авиаударов в городе Абу Кемаль в юго-восточной части региона. Данные территории богаты нефтегазовыми ресурсами, поэтому представляют интерес для коалиции. Бойцы Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Вашингтоном, готовятся к наступлению на Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

В Даръа продолжилось противостояние между «свободной армией» и союзными ей группировками с одной стороны и правительственными войсками, выступающими при поддержке «Хезболлы», с другой. Были отмечены удары со стороны сирийской армии в районе шоссе Аль-Садд и на южных окраинах столицы региона – в районе Аль-Маншия, сообщал военный источник в Twitter (nabaamedia).

ВКС РФ и сирийская авиация наносили удары по укрепрайонам исламистов вблизи населенного пункта Ибта к северу от Даръа и в районе Даръа Аль-Балад, передавал Twitter-канал (abdalrahmanhar).

Боевики также открывали огонь по укрепленным пунктам армии Башара Асада в административном центре провинции.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия**** (SDF) вместе с отрядами YPG продолжила развивать наступление на столицу региона. За прошедшие сутки курдам удалось захватить район Ракки Аль-Машалаб, а также населенный пункт Харакла в одном километре к западу от города, передавал информационный портал Al Masdar News. Столкновения в квартале Аль-Джазра не утихают до сих пор.

К западу от города Ат-Табка бойцы SDF заняли деревню Абу-Аси, оказавшись всего в 19 километрах от места дислокации правительственных войск. Территория между ними все еще находится в оккупации радикалов «Исламского государства». Однако, как полагает военный источник информационного портала Al Masdar News, боевики ИГ вскоре сами покинут свои позиции, не имея возможности далее их удерживать.

Международная коалиция провела бомбардировки в предместьях Ракки. Согласно сведениям военного источника на Facebook (athrpress), в населенном пункте Аль-Кория под ударами коалиционных военных самолетов погибли 14 мирных жителей, еще несколько получили ранения.

Провинция Хама

Вновь отмечались столкновения между боевиками «Исламского государства» и правительственными войсками на востоке провинции. Радикалы ИГ открыли огонь по населенному пункту Таль Джадид.

ВКС России и ВВС Сирии наносили удары по укрепленным пунктам и военным штабам террористов на окраине главного оплота ИГИЛ в провинции — города Укейрибат. Также союзная авиация интенсифицировала удары к востоку от города Итрия, к северу от поселения Абу Джбелат и в районе населенного пункта Хармала, сообщал Twitter-канал (SyriaNews.A).

Отряды вооруженной оппозиции, несмотря на действие на данной территории режима тишины, открывали огонь по населенному пункту Талдра к западу от Саламии, в результате чего трое местных жителей получили ранения. Правительственные войска провели ответный артобстрел позиций боевиков недалеко от населенного пункта Акраб к югу от Хамы.

Провинция Хасака

В провинции Хасака в минувшие сутки нарастало напряжение между сирийской армией и отрядами YPG в районе административного центра региона. Подразделения курдов высказали требования передать районы Аль-Масакен и шоссе Аль-Кудат, занимаемые сирийской армией, курдам, сообщал военный источник в Twitter (Sharqiya__voice).

Это привело к тому, что в город Камышлы прибыли сирийские военные самолеты с бойцами САА. Несмотря на заверения губернатора Хасаки в том, что ситуация в городе находится под контролем, в населенном пункте была закрыта большая часть магазинов, передает информагентство Enab Baladi News. Более точные данные пока устанавливаются.

Ирак

Отряды проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» в ходе ожесточенных сражений отбили контрольно-пропускной пункт «Тель Сафук» на западе провинции Ниневия, как сообщал военный источник в Twitter (sayed_ridha). КПП имеет важное стратегическое значение, поскольку через него пролегает дорога, по которой боевики ИГ осуществляли снабжение своих объектов в провинциях Ракка, Дейр эз-Зор, Хомс и Хасака.

Гражданское население Мосула, несмотря на угрозы расправы со стороны террористов ИГ, продолжает покидать город. По данным информагентства Al Manar News, за последние два дня районы города покинули порядка 8400 человек. Тем не менее на подконтрольных ИГИЛ территориях все еще остаются более 100 тысяч мирных жителей.

Вновь прогремел взрыв в Багдаде. Самодельное взрывное устройство было установлено на обочине дороги вблизи городского рынка в районе Аль-Басатин, передавало информагентство Al Sumaria News. В результате взрыва пострадали два человека.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)