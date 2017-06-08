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Общество
У Земли раньше было два спутника — ученые

У Земли раньше было два спутника — ученые

21:38  8 Июня 2017
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У Земли раньше было два спутника — ученые

Вашингтон, 8 июня. Около 4 млрд лет назад у планеты Земля было два спутника. Такого мнения придерживается группа международных ученых.

По их мнению, при столкновении нашей планеты с гигантским метеоритом образовалось несколько частей. Две самые крупные из них стали спутниками Земли. Они двигались по одной орбите, пока не столкнулись между собой.

Как следствие, больший спутник поглотил меньший. Эта гипотеза объясняет наличие горных образований на одной из сторон Луны.

У Земли раньше было два спутника — ученые

Ранее сообщалось, что Луна может оказаться кораблем пришельцев.

Сергей Свазовский
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