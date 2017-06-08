Теннисистка Халеп вышла в финал Roland Garros, обыграв вторую ракетку турнира

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Париж, 8 июня. Румынская теннисистка Симона Халеп стала второй финалисткой Roland Garros, обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Итоговое время встречи составило 2 часа 3 минуты. В финале Халеп сразится с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, которая обыграла швейцарку Тимею Бачински. Финальный поединок начнется в 16.00 мск 10 июня.

В конце мая россиянка Екатерина Макарова сенсационно обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер в матче первого раунда Roland Garros.