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Хакеры организовали масштабную кибератаку на Al Jazeera

Хакеры организовали масштабную кибератаку на Al Jazeera

21:41  8 Июня 2017
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Хакеры организовали масштабную кибератаку на Al Jazeera

Доха, 8 июня. Неизвестные злоумышленники организовали кибератаку на международную телекомпанию Al Jazeera, штаб-квартира которой находится в столице Катара.

Согласно предварительной информации, под ударом оказались все основные интернет-ресурсы Al Jazeera, включая аккаунты в социальных сетях и сайты.

Напомним, ранее стало известно о том, что страны Персидского залива приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром.

#al jazeera
Алексей Громов
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