Хакеры организовали масштабную кибератаку на Al Jazeera

В Избранное

Скопировать

Доха, 8 июня. Неизвестные злоумышленники организовали кибератаку на международную телекомпанию Al Jazeera, штаб-квартира которой находится в столице Катара.

Согласно предварительной информации, под ударом оказались все основные интернет-ресурсы Al Jazeera, включая аккаунты в социальных сетях и сайты.

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjD pic.twitter.com/ZlBBEpTDf6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 8, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что страны Персидского залива приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром.