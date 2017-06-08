Президент не лжец: Белый дом опроверг слова Коми о Трампе

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Вашингтон, 8 июня. Президент США Дональд Трамп не является лжецом. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Я с полной уверенностью могу сказать, что президент — не лжец», — заявила она.

В ходе публичных слушаний в сенате экс-глава ФБР Джеймс Коми заявил, что администрация Дональда Трампа распространяла ложь и клевету против него лично и агентов ФБР в целом.

Напомним, Дональд Трамп освободил от должности директора ФБР Джеймса Коми в середине мая. Позднее Трамп заявил, что Коми был не способен эффективно управлять ведомством.