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Собянин рассказал, какие дома в Москве не войдут в программу реновации

Собянин рассказал, какие дома в Москве не войдут в программу реновации

21:26  8 Июня 2017
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Собянин рассказал, какие дома в Москве не войдут в программу реновации

Москва, 8 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа реновации не охватит 200 домов из числа голосовавших. Об этом сообщает ТАСС.

В голосовании приняли участие 4,5 тыс. домов, 200 из которых не станут объектами реновации. Столько же жилых зданий находятся в «пограничном состоянии». Вероятнее всего, реновация их тоже не коснется, — отметил градоначальник.

Собянин добавил, что многие дома первоначально не вошли в списки, но их жители провели домовые собрания, где высказались в пользу реновации. Таких домов 400.

Ранее Собянин обратился с просьбой ускорить строительство домов в рамках реновации в столице.

#сергейсобянин
Сергей Свазовский
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