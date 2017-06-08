Сирия: коалиция и союзники США останутся в Ат-Танфе «до полной победы над ИГИЛ»

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Дамаск, 8 июня. Союзные США оппозиционные силы намереваются оставаться в районе Ат-Танфа в Сирии до полной победы над запрещенным в России формированием «Исламское государство». Об этом сообщается в заявлении коалиции по борьбе с ИГИЛ*.

В заявлении утверждается, что присутствие коалиции в САР отражает непосредственные угрозы, исходящие от «Исламского государства»*. В коалиции считают противостояние ИГИЛ задачей, выходящей за пределы возможностей официального Дамаска.

Лагерь базируется в Ат-Танф на протяжении года и останется здесь до победы на ИГИЛ, — отметили в заявлении.

Ранее сообщалось о более чем пятидесяти сирийских оппозиционерах, сложивших оружие на востоке провинции Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.