Скрытая недвижимость в США и Германии грозит Кличко уголовным делом

В Избранное

Скопировать

Киев, 8 июня. Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело на мэра Киева Виталия Кличко, так как он не задекларировал свою недвижимость в Гамбурге и Лос-Анджелесе, сообщают украинские СМИ.

Дело было начато после того, как в НАБУ обратились юристы общественной организации «Центр противодействия коррупции», которые заинтересовались делом Кличко после проведенного журналистами расследования.

По их данным, в Гамбурге и Лос-Анджелесе есть имения, которыми пользуется семья Кличко, однако они не указаны в электронной декларации мэра. Если вина Кличко будет доказана, ему грозит крупный штраф, либо лишение свободы сроком до двух лет.