Коми рассказал, на что пошел ради ужина наедине с Трампом

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Вашингтон, 8 июня. Приглашение на ужин наедине с президентом США Дональдом Трампом шокировало Джеймса Коми. Об этом экс-глава ФСБ рассказал на слушаниях в комитете по разведке в Сенате.

По его словам, 27 января Трамп позвонил ему и предложил поужинать. Однако Коми был поражен, когда понял, что на мероприятие не был приглашен никто, кроме него.

«Я не мог представить, чтобы он мог устроить со мной ужин один на один», — заявил Коми.

Он добавил, что ради ужина с Трампом ему пришлось отказаться от свидания с женой. «Но, задним числом, я бы предпочел проводить время с женой», — пошутил Коми.

Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми дал показания против президента США Дональда Трампа. Он заявил, что американский лидер требовал «оставить в покое» его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого обвинили в связях с Россией, сообщает Ura.ru.