Госдума предлагает забирать у опекунов деньги в случае возвращения ребенка

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Москва, 8 июня. Минобрнауки подготовило в Семейный кодекс поправки, предполагающие забирать у приемных родителей выделенные им деньги в случае отмены усыновления или опеки. Госдума может рассмотреть документ до конца весенней сессии.

В случае принятия поправок они вступят в силу в начале следующего года. На данный момент в приемных семьях проживают порядка 60 тысяч сирот. По инициативе усыновителей или органов опеки каждый год расторгаются около 1% договоров опеки или усыновления. В прошлом году таких решений было 852. Различные регионы выплачивают усыновителям и опекунам от 10 тысяч до 1 млн рублей, которые и предлагают возвращать авторы поправки. По их мнению, эти деньги могут быть потрачены на выплаты добросовестным опекунам.

По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Поповой, требовать выделенные приемной семье некорректно.

«В 90% случаев, как показывает опыт Волгоградской области, которую я представляю в палате регионов, приемные родители тратят единовременное пособие сообщила она.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина назвала предложение Минобрнауки безнравственным. По ее мнению, данной инициативой правительство вынудит людей, решивших отказаться от приемного ребенка, не делать этого, чтобы не возвращать потраченные деньги государству, пишет «Парламентская газета».