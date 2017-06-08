Нам есть над чем работать: Путин напомнил США об общих угрозах

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Москва, 8 июня. Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки не следует забывать о борьбе с терроризмом, а также о возможности дальнейшего ядерного разоружения. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Глава государства напомнил о том, что Вашингтон и Москву долгое время связывали тесные отношения.

«Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству... Нам есть над чем работать», — подчеркнул Путин.

Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» будет показан на телеканале Showtime 12 июня.