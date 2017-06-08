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Политика
Путин: Маккейн мне симпатичен, но он не может переступить через прошлое

Путин: Маккейн мне симпатичен, но он не может переступить через прошлое

20:53  8 Июня 2017  /обновлено: 21:04  08 Июня 2017
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Путин: Маккейн мне симпатичен, но он не может переступить через прошлое

Москва, 8 июня. Государственные деятели, подобные американскому сенатору Джону Маккейну, не чувствуют реальных современных угроз и не хотят понять, как быстро меняется мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

«Люди с такими убеждениями, как сенатор, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят взглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, оно все время тащит их за собой назад», — пояснил Путин.

Глава государства также добавил, что патриотизм и последовательность в защите интересов своей страны вызывают симпатию к Джону Маккейну.

#путин #маккейн
Алексей Громов
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