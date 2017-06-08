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Политика
Сирия: коалиция не намерена воевать с сирийской армией и ее союзниками, включая Россию

Сирия: коалиция не намерена воевать с сирийской армией и ее союзниками, включая Россию

21:25  8 Июня 2017
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Сирия: международную коалицию напугала враждебность Дамаска

Вашингтон, 8 июня. Американская сторона намерена предпринять ряд мер для защиты своих сил от враждебных действий правительственной армии Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в заявлении возглавляемой Соединенными Штатами Америки международной коалиции.

«Коалиция не стремится бороться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами, которые с ним сотрудничают», — отметили официальные представители.

Напомним, ранее Дамаск потребовал от США прекратить авиаудары по позициям САА.

#сша #сирия
Алексей Громов
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