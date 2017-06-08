Сирия: коалиция не намерена воевать с сирийской армией и ее союзниками, включая Россию

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Вашингтон, 8 июня. Американская сторона намерена предпринять ряд мер для защиты своих сил от враждебных действий правительственной армии Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в заявлении возглавляемой Соединенными Штатами Америки международной коалиции.

«Коалиция не стремится бороться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами, которые с ним сотрудничают», — отметили официальные представители.

Напомним, ранее Дамаск потребовал от США прекратить авиаудары по позициям САА.