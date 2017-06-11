Иранский лабиринт: как США могут расправиться со сторонниками Асада поодиночке

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Какие цели преследует Иран в сирийском конфликте, однозначно сказать сложно. Порой действия проиранских ополченцев можно назвать хаотичными, порой — не совсем дружественными по отношению к сирийским властям. Так, проиранские формирования заняли фосфатные поля в районе Пальмиры, все выглядело так, будто они были просто отобраны у сирийского народа. В то же время проиранские бойцы продвигаются в разных направлениях по Сирии без координации своих действий с властями. К примеру, около двух недель назад проиранские формирования зачем-то продвигались в сторону границы с Иордании по пустыне. При этом союзники Асада не закрепляют свои позиции, что делает порой их участие в конфликте бессмысленным.

К каким последствиям может привести такое необдуманное участие в военных действиях? Мы знаем, что Иран, который поддерживает проправительственные отряды в Ираке и Сирии, хочет соединиться с Дамаском, свести воедино все формирования для мощного удара по своим противникам. Это необходимо Тегерану и со стратегических позиций, и с экономической точки зрения. Однако американцы, считая иранские власти своим стратегическим противником, пытаются вбить клин между союзом Ирана и Сирии, запрещая иракским отрядам действовать вдоль сирийской границы. В этом плане США помогают курды.

И вот новая глава в ирано-сирийском «романе». Правительственным войскам Ирака удалось освободить от террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в РФ) стратегический КПП на границе с Сирией.

Как сообщил военный источник в Ираке, силовики освободили от боевиков ИГ* контрольно-пропускной пункт Сафук, находящийся на границе с Сирией. Пограничный переход связывает иракскую провинцию Найнава, центром которой является Мосул, и сирийскую провинцию Хасака. Данный КПП, отмечает источник, террористы ИГИЛ* использовали для переброски припасов и подкрепления из Ирака в Ракку и Дейр эз-Зор.

Военный эксперт, коммерческий директор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что это просто один из эпизодов боевых действий, которые сейчас идут в Сирии. Понятно, что каким-либо образом это может повлиять на ту ситуацию, которая сложилась в Сирии, но она постоянно меняется, отмечает эксперт.

«Сейчас боевые действия в Сирии ведутся, в основном, на малопересеченной местности, и поэтому захват определенных пунктов внесет некоторые осложнения, но они вскоре будут преодолены. Когда захватывается та или иная стратегическая точка, всегда идет противодействие, чтобы эту точку отбить. То есть для этого привлекается определенное взаимодействие наземных и воздушных сил», — сообщил Леонков.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федеральному агентству новостей сообщил, что со стратегической точки зрения данное событие затруднит действия террористов.

«Освобождение части границы, конечно, затрудняет логистику и маневры силами боевиков между Сирией и Ираком. То есть раньше они перебрасывали войска туда-сюда свободно, сейчас таких возможностей становится меньше. Осложняется взаимодействие сил на территориях этих стран», — сообщил военный эксперт.

С другой стороны, обращает внимание Борис Рожин, Иран стремится обеспечить создание сухопутного моста между Сирией и Ираком. Картина вырисовывается, по словам эксперта, следующая: соединятся проиранские силы, которые действуют в западных районах Ирака, с теми силами, которые сейчас пытаются выйти к границе через Сувейду. В перспективе же наступление от Пальмиры к Дейр-эз-Зору должно рано или поздно привести к соединению сил, действующих в Ираке, с силами, действующими на территории Сирии.

«В свою очередь, Иран сможет свободно маневрировать силами, которые действуют на территории этих государств», — отметил военный эксперт.

Так что, это, скорее всего, не финал, а часть длительного процесса, часть генеральной стратегии, которую реализует Иран, которая сталкивается с противодействием, как мы видим, со стороны американцев, подчеркивает Борис Рожин. Авиаудары на территории Сувейды показывают, что американцы эту стратегию видят, пытаются противодействовать не только авиаударами, но и информационной и дипломатической кампанией против Ирана, обратил внимание аналитик.

Возникает вопрос: а стоит ли, вообще, проиранским силам укреплять свои позиции в Сирии, не скоординировав дейтерия с властями, тем более, что никто не гарантирует, что серия авиаударов по проправительственным силам не будет продолжена в ближайшие дни.

* Организация запрещена на территории РФ.