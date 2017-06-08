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Политика
Путин о стабильности американского курса: Президенты США меняются, а политика нет

Путин о стабильности американского курса: Президенты США меняются, а политика нет

20:46  8 Июня 2017  /обновлено: 20:54  08 Июня 2017
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Путин о стабильности американского курса: Президенты США меняются, а политика нет

Вашингтон, 8 июня. Политика США не меняется, независимо от того, кто находится у власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет», — сказал российский лидер в фрагменте фильма «Интервью Путина», показанного телеканалом Showtime.

Стоун заявил, что хочет донести до аудитории подлинные высказывания Путина без американского дубляжа.

#путин #сша
Катерина Михайлиди
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