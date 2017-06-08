Сирия: США не перекрывали каналы связи с российскими военными

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Вашингтон, 8 июня. Соединенные Штаты Америки продолжают использовать канал связи с российской стороной, который необходим для предотвращения инцидентов на территории Сирии. Об этом сообщил официальный представитель международной коалиции Райан Диллон.

«Линия связи с русскими для предотвращения конфликтов открыта и продолжает действовать», — подчеркнул он.

Диллон указал на то, что Вашингтон контактировал с Москвой перед нанесением удара по позициям САА в районе Ат-Танфа.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ракке действуют 2 500 боевиков из «Исламского государства»* (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.