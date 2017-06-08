Москва напомнила Литве о долге в $72 млрд в ответ на угрозы о «компенсациях за оккупацию»

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Москва, 8 июня. Посол России в Вильнюсе Александр Удальцов назвал абсурдными претензии Литвы и других стран Балтии о «компенсациях за оккупацию» со стороны Москвы, отметив, что Россия вправе выдвинуть встречные требования. Об этом он заявил в интервью газете «Литовский курьер».

Удальцов напомнил, что к моменту вхождения Прибалтики в состав СССР в 1940 году Литва была аграрной страной, по уровню жизни занимавшей одно из последних мест в Европе. СССР вложил в развитие экономики Литвы около 65 миллиардов долларов, благодаря чему в Литве была с нуля создана химическая и нефтеперерабатывающая отрасли. А если учесть поставки в Литву энергоресурсов и сырья из России по сниженным ценам, то общая сумма инвестиций превышает 72 миллиарда долларов.

«Таким образом, возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией ущерба, якобы причиненного ЛР, неправомерна и даже абсурдна», — отметил Удальцов.

Стоит отметить, что прибалтийские политики регулярно делают заявления на тему «советской оккупации», требуя компенсации ущерба от Москвы.