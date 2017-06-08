Сирия: вторая партия гумпомощи из Армении поступит в Латакию, Дамаск и Алеппо

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Ереван, 8 июня. Армения отправила в Сирию вторую за неделю партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

«Согласно поручению президента Армении Сержа Саргсяна, в рамках договоренности между министерствами обороны Армении и России, 8 июня отправлена вторая за неделю гуманитарная помощь для пострадавшего в результате конфликта населения Сирии», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 7 июня в Сирию была направлена первая партия гуманитарной помощи общим весом 18 тонн, которая состояла продуктов питания. Вечером 7 июня гуманитарный груз был доставлен на российскую военную базу в Латакии, после чего была организована разгрузка и распределение помощи.

