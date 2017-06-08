Сирия: коалиция определила размер группировки ИГ в Ракке

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Вашингтон, 8 июня. В сирийской Ракке действуют 2,5 тысячи боевиков из группировки «Исламское государство». Такими данными в четверг поделился с журналистами официальный представитель международной коалиции Райан Диллон.

«Согласно нашим оценкам, в Ракке находятся силы противника в размере 2500 человек», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш оценивают общую численность боевиков «Исламского государства*» (деятельность группировки запрещена в Российской Федерации) в 20 тысяч человек.

* Организация запрещена на территории РФ.