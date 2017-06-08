Ракка может стать вторым Мосулом: США с помощью курдов раскачивают ситуацию в Анкаре и Дамаске

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Во вторник, 6 июня, Сирийские демократические силы (SDF), в основном состоящие из курдских формирований, начали активную фазу операции по освобождению Ракки от террористов ИГ* (запрещено в РФ). Об этом сообщил в своем интервью агентству AFP официальный представитель SDF Талал Сило. Он также подчеркнул, что курдские войска уже вошли в Ракку состороны восточного округа Аль-Мешлеб.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Вашингтон использует курдов, чтобы «освободить» Ракку от террористов ИГ», опубликованной на канадском новостном ресурсе Global Research.

Следует отметить, что, хоть Сирийские демократические силы формально поддерживаются международной коалицией, возглавляемой США, на самом деле реальная борьба с террористами ведется только самими курдами. ВВС США часто проводит неизбирательные воздушные удары не против террористов, а против мирного населения провинции Ракка.

По мнению многих сирийских экспертов, есть только два пути развития сложившейся ситуации.

Во-первых, предполагается, что взятие города не только ослабит позиции террористов ИГ, но также будет способствовать усилению влияния США в Сирии. По мнению экспертов, если Ракка будет освобождена поддерживаемыми США SDF, курдские отряды, пользуясь покровительством Вашингтона, вряд ли когда-либо вернутся на прежние позиции. Вряд ли это будет хорошо воспринято в Дамаске. Впоследствии такой сценарий развития событий, очевидно, станет причиной новых столкновений и приведет к обострению ситуации в стране.

Во-вторых, Турция категорически возражает против участия сирийских курдов в каких-либо военных операциях в Сирии. Кроме того, поддержка США курдов — это крайне чувствительный вопрос для Турции. Курдская партия «Демократический союз» (PYD) считается в Турции террористической группировкой. Анкара опасается, что, если курды преуспеют в Ракке, они активизируют антиправительственное движение на турецкой территории.

В этой связи премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара оставляет за собой право немедленного реагирования, если операция в Ракке будет представлять угрозу для Турции.

Таким образом, очевидно, что оба этих сценария приведут операцию в Ракке к тому же итогу, что и в Мосуле, то есть к созданию еще одного очага напряженности.

В то же время вполне возможно, что США могут просто отказаться от своих прежних обещаний курдской стороне, которая сейчас добросовестно борется против террористов: никогда не предпринимал шагов, которые бы противоречили его интересам.

* Организация запрещена на территории РФ.