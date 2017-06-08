США не намерены отменять санкции против России

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Вашингтон, 8 июня. Американская сторона считает антироссийские санкции лучшим инструментом политического давления на Москву. Об этом журналистам в четверг сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«Администрация привержена сохранению существующих санкций против России. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине», — подчеркнула она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Сенат США планирует продлить санкции в отношении Российской Федерации.