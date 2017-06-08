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Политика
США не намерены отменять санкции против России

США не намерены отменять санкции против России

21:08  8 Июня 2017
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США не намерены отменять санкции против России

Вашингтон, 8 июня. Американская сторона считает антироссийские санкции лучшим инструментом политического давления на Москву. Об этом журналистам в четверг сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«Администрация привержена сохранению существующих санкций против России. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине», — подчеркнула она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Сенат США планирует продлить санкции в отношении Российской Федерации.

#санкции #сша #рф
Алексей Громов
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