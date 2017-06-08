Петля Анаконды для Тегерана: как США могут уничтожить Иран с помощью Израиля

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Иран не остается в стороне от сирийского конфликта. Кажется, США могут все повернуть в этом плане в свою сторону и руками Израиля уничтожать иранских ополченцев. Каждый шаг в этом направлении ведет к усилению позиций американцев в регионе, богатом энергоресурсами. Кому выгодно участие Ирана и ливанского движения «Хезболла» в войне на территории САР – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Авиаудары коалиции по сирийской армии не прекращаются. МИД Сирийской республики призвал международную коалицию во главе с США прекратить авиаудары по позициям армии САР. Такие действия до сих пор только помогали укреплению боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

Как заявили в дипведомстве Сирии, коалиция Запада сама занимается терроризмом и нарушает международное право, устав ООН и резолюции Совбеза, подтверждающие суверенитет сирийского государства. Ранее оперативный штаб союзников САР, куда входят военно-политическая организация «Хезболла» и Иран заявил, что имеют возможность при необходимости нанести ответный удар по позициям американских военных в Сирии.

Между тем участие Ирана в сирийской войне вызывает много вопросов. Какие цели преследуют иранские власти? Судя по всему, четкой позиции у Ирана по многим вопросам в Сирии нет. США же, пользуясь ситуацией и прибегая к помощи давних врагов Тегерана, может разыграть здесь выигрышную для себя партию. Например, ослабить Иран и разгромить «Хезболлу» руками Израиля.

По словам военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, Иран давно находится в конфликте с Израилем. Высшее руководство исламской республики заявляло, что если у Ирана появится ядерное оружие, то первым, по кому будет нанесен Ираном удар, будет Израиль. Потом же эта фраза ушла в небытие, и теперь политики о ней вспоминают с сожалением, отметает эксперт.

«Группировка «Хезболла» была создана Ираном для того, чтобы вести некую такую партизанско-диверсионную войну против Израиля и, конечно, от этой группировки Иран никогда не откажется. Эта группировка в некотором смысле опорный пункт, база Ирана на границе с Израилем, между Ливаном и Израилем, непосредственно для нанесения таких вот ударов. И, конечно, «Хезболла» – это еще инструмент политики Ирана, потому что они могут как ослаблять активность действий «Хезболлы», так и наоборот ее увеличивать», — сообщил военный политолог.

Так что, в пекле сирийского конфликта противостояние Ирана и Израиля может сыграть на руку США. С другой стороны, важен аспект сирийско-иранской дружбы.

«Иран понимает, что если в Сирии не будет Асада, и там будут хозяйничать западные силы, там могут быть развернуты военные части и базы. Конечно, Иран понимает, что тогда его начнут зажимать со всех сторон: для Ирана это будет та же самая петля анаконды. Иран понимает, что союзника тут он не может сдать, особенно того, который может сыграть свою роль в том, чтобы Иран оставался региональным лидером, по крайней мере, влиятельным субъектом», — подчеркнул эксперт.

При потере Сирии значение Ирана в мире снизится, тем более, он получит еще одно враждебное ему государство или несколько государств, которые там могут образоваться. В любом случае, подчеркивает Александр Перенджиев, будут выстраиваться сложные отношения, и непонятно, какая там дальше может развернуться политическая конфигурация. И, соответственно, сложней будет ему противостоять как отдельным арабским государствам, как Саудовская Аравия, так и Израилю, и Египту.

«Иран будет чувствовать себя очень некомфортно, поэтому для них, конечно, Сирия, это такой плацдарм, за который они все равно будут стараться биться», — подытожил военный политолог.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии проводят военную операцию против ИГИЛ** в восточной части провинции Хомс. Так, командование САА сообщило о пополнении в рядах своих союзников. Теперь в восточной части провинции Хомс действуют подразделения сирийской армии, возглавляемые бригадой «Силы Тигра», и отряды палестинской «Лива аль-Кудс».

* Организация запрещена на территории РФ.