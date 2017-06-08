Специалисты ВКС РФ отправили разгонный блок «Бриз-М» на орбиту захоронения

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Москва, 8 июня. Разгонный блок «Бриз-М» был отправлен с целевой орбиты американского телекоммуникационного космического аппарата Echostar-21 на орбиту захоронения. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Echostar-21 был запущен с космодрома «Байконур» с помощью ракеты-носителя «Протон-М» 8 июня в 6.45 мск.

«Увод разгонного блока «Бриз-М» был осуществлен за счет двух включений двигательной установки. Разгонному блоку придали импульсы, необходимые для его увода на орбиту высотой около двух тысяч километров в перигее и около 35 тысяч километров в апогее», — сообщили в Минобороны.

После увода «Бриз-М» на орбиту захоронения специалисты Космических войск ВКС приступили начали анализ и обработку данных о новых космических объектах.