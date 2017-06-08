Холодный душ для Украины: в НАТО жестко отреагировали на новый курс Киева

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Брюссель, 8 июня. В НАТО знают о новом политическом курсе Украины, который предполагает членство в альянсе. Об этом сообщил ответственный сотрудник в аппарате НАТО.

По его словам, руководство альянса знает о принятии украинским парламентом закона, который устанавливает приоритетом внешней политики членство в НАТО.

«В общих чертах я могу сказать вам следующее: Украина в настоящее время не подала заявку на членство в НАТО. Основное внимание Киева уделяется реформам и модернизации его институтов обороны и безопасности, и НАТО поддерживает эти усилия», – пояснил он.

Он также добавил, что на Варшавском саммите альянса в 2016 году главы стран НАТО поддержали суверенитет Украины и ее право на определение своего политического курса.