Юг Сирии как камень преткновения: США продолжают атаковать проправительственные силы

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Сегодня Международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Как утверждают в штабе самой коалиции, нанесенный по сторонникам Башара Асада ракетный удар был ответом на более раннюю провокацию. Якобы он был нацелен против грузовиков с оружием и военный дрон проправительственных сил, которые прежде того первыми открыли огонь по войскам коалиции.

Как будет развиваться ситуация пока трудно предсказать. В любом случае, в последнее время агрессия США против Сирийской Арабской Армии (САА) и поддерживающих ее сил становится все более открытой. Возможно ли, что со временем ситуация на юге Сирии перерастет в открытое столкновение между правительственными силами и проамериканской коалицией? Что в данных обстоятельствах может и должна сделать Россия? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Я всегда говорил, что южные регионы Сирии всегда будут наиболее сложными и проблемными с точки зрения реализации планов по деэскалации конфликта. Там наиболее велико присутствие США. С другой стороны, в отличие от той же провинции Ракка, этот регион наиболее важен для самого сирийского правительства», — прежде всего, отмечает политолог.

Учитывая важность пограничных территорий для Дамаска, следует ожидать, что Асад не будет ослаблять военное присутствие лояльных ему сил на этом участке Сирийской пустыни. Он не готов потерять контроль над сирийской границей с Иорданией и Ираком.

«Если с тем, что импровизированная американо-курдская коалиция возьмет Ракку все основные участники конфликта — Россия, Турция, официальный Дамаск — уже так или иначе согласились, то на то, чтобы США стали фактическими хозяевами границы с Иорданским королевством и большей части границы с Ираком, никто согласия не давал. Дамаск просто не может согласиться на такой раздел страны. Потому мы и наблюдаем выдвижение аффилированных с Ираном шиитских отрядов и сирийской армии к этой территории», — поясняет Владимир Брутер.

США находятся на территории Сирии незаконно. Более того, никаких гласных или даже негласных договоренностей о том, что США будут контролировать южную часть страны непосредственно или через своих сателлитов никогда не было.

«Сирия настаивает, что никаких обязательств по отношению к поддерживаемым США группировкам, расположившимся у иорданской границы, она не имеет. В свою очередь, США попросту заявляют, что они находятся там, где находятся, и будут наносить по сирийским войскам разящие удары с воздуха, если посчитают, что те им как-то угрожают. Как может быть разрешена эта ситуация? Только с помощью российско-американского соглашения по Сирии. До тех пор ситуация, возможно, и не перейдет в открытое и полномасштабное столкновение между сирийскими войсками и проамериканской коалицией, но и улучшаться не будет», — приводит свою точку зрения политолог.

В отличие от Сирии Россия имеет свои рычаги воздействия на США. Если бы военное присутствие России в южных провинциях Сирии было более значительным — скажем, сравнимым с тем, что имеется на средиземноморском побережье — то американские войска никогда не посмели бы войти туда и тем более бомбить позиции САА.

«Только после того, как США и их сателлиты в каком-то виде присоединятся к формату переговоров в Астане, напряженность в южных регионах начнет спадать. Возможно, в настоящий момент США не испытывают к тому особой тяги. Тем не менее, я думаю, что совместных усилий Ирана, Турции и России может быть достаточно, чтобы склонить их к какому-то компромиссу. После этого можно будет достигнуть некоего, пусть и очень ограниченного, взаимопонимания по сирийскому вопросу», — подводит итог Владимир Брутер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала руководство Международной коалиции во главе с США с просьбой проявлять большую ответственность во время ударов по сирийской территории. «Вновь призываем руководство антиигиловской коалиции под руководством США более ответственно относиться к планируемым авиаударам, которые планируются участниками этого альянса по позициям джихадистов в Сирии. Мы неоднократно это подчеркивали, подобные непродуманные действия усугубляют страдания именно мирных сирийцев», — отметила она.