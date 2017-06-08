Иранский фактор: какие цели преследует Иран на полях сражений в Сирии

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Различные участники войны в Сирии преследуют собственные интересы и пытаются нажиться на горе мирных жителей. При этом не ясны до конца мотивы одного из близких союзников правительства в Дамаске – Ирана, который руками поддерживаемых им сирийских союзных формирований загребает сирийские ресурсы. Кому выгодно участие союзных сил, и какие цели преследует Иран – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Бой за ресурсы

На протяжении шести лет войны в Сирии Иран выполнял роль одного из важных стратегических союзников правительства Башара Асада. Помощь Ирана законному правительству Сирии выражалась как в экономической, так и в военной поддержке: Тегеран направил в Сирию элитных бойцов Корпуса стражей исламской революции, которые помогли добиться значительного перевеса в ходе битвы за Алеппо, а также снабжал оружием и боеприпасами шиитские формирования. Однако в последнее время Тегеран начал играть все большую роль в Сирии, фактически пытаясь подчинить себе жизненно важные для страны ресурсы.

В ходе последних военных кампаний сирийской армии и ее союзных сил, проиранские формирования занимали стратегически важные для Сирии ресурсы, фактически отнимая их у армии Башара Асада. В частности, в ходе освобождения трассы Дамаск-Пальмира в конце мая этого года проиранские силы заняли фосфатные поля вокруг города Хнейфис к юго-западу от Пальмиры. Как отмечает эксперт Федерального агентства новостей, политолог Александр Сотниченко, сирийской армии было крайне важно установить контроль над этим районом – однако сделать Дамаск этого не мог, чем и воспользовался Тегеран.

«Для сирийской армии было важно остановить утечку ресурсов – но он не могла этого сделать из-за собственной слабости. В итоге в Тегеране было заключено соглашение о том, что разработка фосфатов передается Ирану – при условии, если Иран окажет помощь по освобождению этих территорий. И теперь, судя по всему, туда приедут иранские специалисты, которые будут заниматься разработкой фосфатных месторождений».

Под прицелом коалиции

При этом, иранские силы пытаются выправить положение в свою сторону не только в ресурсах, но и на театре военных действий. Недавние события в районе сирийско-иорданской границы, где Сирийская Арабская Армия также была вынуждена прибегнуть к помощи проиранских формирований – в частности, «Бригад Имама Али» и ливанской «Хезболлы», показывают, что силы Тегерана не готовы к координации действий со своими союзниками.

Более того, проиранские силы продвигались быстрыми темпами к границе с Иорданией, где сидит спецназ США и специально обученные боевики вооруженной оппозиции. Это продвижение выдалось и для Сирии, и для Ирана боком: самолеты ВВС международной коалиции во главе с США уже дважды накрывали ударами рассредоточенных по пустыне бойцов проиранских отрядов.

По мнению Александра Сотниченко, Иран не случайно лезет в этот участок: пересечение границ Сирии, Ирака и Иордании принципиально важно для Тегерана, который хочет соединиться с Ливаном и вывести нефть к Средиземному морю.

«Для Ирана связь через границу в этом районе необходима для создания единой сети, единой оси с Ираком, Сирией и Ливаном – это важно и для торговли, и для экспорта иранской нефти через сирийские порты. Естественно, что для США принципиально важно этого не допустить – поэтому они пойдут на все, лишь бы не дать союзным войскам сохранить контроль над границей с Ираком и Иорданией».

Борьба с терроризмом – как инструмент торга

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, Иран постепенно наращивал свое влияние в Сирии и Ираке различными путями – и в частности, через создание собственного ополчения.

«При администрации Обамы Иран стал расширять свое влияние в Ираке и Сирии, укрепляя и заполняя вакуум. Но если в Сирии они заполнили собой вакуум вместе с коалицией США, то в Сирии они укрепляли свое влияние за счет парамилитарных структур ополчения, сформированные из местного населения, граждан Ирака, Пакистана, Афганистана, Палестины».

По мнению эксперта, эти силы сейчас будут занимать основные объекты и ресурсные центры, что в конечном итоге может привести к тяжелой ситуации в Сирии. Присутствие шиитского Ирана, особенно в центрах проживания суннитского населения, грозит Сирии новыми боевыми действиями.