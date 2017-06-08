Ирак: коалиция уничтожила в Мосуле штаб боевиков ИГИЛ

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Вашингтон, 8 июня. Авиация международной коалиции во главе с США уничтожила в Ираке 15 боевых позиций террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По данным Пентагона, авиация коалиции нанесла восемь ударов по позициям террористов ИГИЛ в районе Мосула, где были уничтожены 15 боевых позиций боевиков, три станковых пулемета и два начиненных взрывчаткой автомобиля. Кроме того, в результате операции был уничтожен штаб и поврежден узел связи боевиков. Также ВВС коалиции нанесли удары по позициям боевиков в районе Байджи, Киркука и Эль-Кайма.

* Организация запрещена на территории РФ.